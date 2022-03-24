الامارات | مكتوم بن محمد يستقبل نائب رئيس وزراء اليونان في «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يستقبل نائب رئيس وزراء اليونان في «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، نائب رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، باناجيوتيس بيكرامينوس، الذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي».

وخلال اللقاء، الذي جرى في مبنى القادة بـ«إكسبو»، رحّب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة نائب رئيس الوزراء اليوناني والوفد المرافق، مؤكّداً عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التي طالما جمعت بين البلدين، وما تشمله من روابط تعاون وثيقة.

كما نوّه سموّه بحرص دولة الإمارات على توطيد تلك الروابط، واكتشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها النهوض بها إلى آفاق أرحب، لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين، ويحقق مصالح الشعبين الصديقين. وأكّد سموّه عبر صفحته على «تويتر» أن «متانة العلاقات بين البلدين تقف وراء حجم التبادل التجاري، والسياحة»، منوّها بالجالية اليونانية في الإمارات، وبالروابط الوثيقة التي تربط الدولتين.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد: «التقيت باناجيوتيس بيكرامينوس، نائب رئيس وزراء اليونان، الذي يشارك احتفالاتها بيومها الوطني في «إكسبو2020». علاقتنا الاستراتيجية مع اليونان ممتدة منذ 1975. آلاف اليونايين يعيشون في الإمارات ويجدونها وطناً ثانياً لهم وروابطنا الوثيقة تقف خلف حجم التبادل التجاري والسياحة بين البلدين». من جانبه، أكّد باناجيوتيس بيكرامينوس اعتزاز بلاده بالشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، التي طالما قامت على توافق الرؤى حول أهمية نشر مقومات السلام والازدهار في المنطقة، منوّهاً بتطوّر العلاقات الثنائية، خصوصاً على صعيد التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي، وثقته بأنها ستشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما تطرّق النقاش إلى مشاركة اليونان في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والأهداف المهمة الساعي إلى تحقيقها تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث أعرب نائب رئيس الوزراء اليوناني عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقف وراء التنظيم المُحكم لهذه الدورة من الحدث العالمي العريق، مع كونها الأكبر في تاريخه.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسفير الدولة لدى جمهورية اليونان، سليمان المزروعي.

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