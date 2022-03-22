الامارات | الإقامة الذهبية تسقط حال البقاء خارج الدولة أكثر من 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن الإقامة الذهبية تسقط حال البقاء خارج الدولة أكثر من 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الإمارات للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الإقامة الذهبية تسقط حال تجاوز صاحبها البقاء خارج الدولة أكثر من ستة أشهر، باستثناء عدد من الحالات التي حددها القانون، ويسمح لها بالبقاء في الخارج أكثر من هذه الفترة، مع استمرارية صلاحية الإقامة حتى نهاية مدتها.

وتفصيلاً، وردت استفسارات عدة إلى «الإمارات اليوم»، حول ضوابط تجديد الإقامة الذهبية للحاصلين بالنسبة للمدة القانونية المسموح فيها البقاء خارج الدولة.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» إنه استناداً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب في المادة (61)، يعتبر تصريح الإقامة الممنوح للأجنبي لاغياً إذا تجاوزت مدة الإقامة خارج الدولة أكثر من ستة أشهر، ويستثنى من أحكام المادة (61) سبع فئات، هي: زوجات المواطنين الأجنبيات، والعمالة المنزلية المساعدة المرافقة للمبتعثين من المواطنين للدراسة، والعمالة المنزلية المساعدة ومرافقو المرضى المواطنين المسافرين أو المبتعثين للعلاج، والمرضى من الأجانب ومرافقوهم المسافرون أو المبتعثون للعلاج ولديهم إقامات سارية المفعول بالدولة، شريطة إبراز تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أو الشرطة، والعمالة المنزلية المساعدة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وموظفوها الحاصلون على إقامات بالدولة، والأجانب المبتعثون من قبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملون في مكاتبها في الخارج وعائلاتهم الحاصلون على إقامات سارية المفعول بالدولة، والطلبة الذين يدرسون في إحدى الجامعات والمعاهد خارج الدولة.

ورداً على سؤال بشأن متى تلغى الإقامة الذهبية عن حاملها، أفادت الهيئة بأن ذلك يكون في حالة عدم استمرارية استيفاء شروط منح الإقامة بالإضافة للأحكام العامة الواردة في القانون.

وحول إجراءات التقديم على الإقامة الذهبية، ذكرت الهيئة أنها تتضمن خمس خطوات، تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة، سواء من الخدمات العامة، أو مكتب طباعة، واستلام الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيراً، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات طبقت نظام الإقامة الذهبية طويلة الأمد، في مايو 2019 لفئات معينة، تشمل المستثمرين، رواد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية، الطلبة المتفوقين، الأطباء، المهندسين في مجالات التكنولوجيا الحيوية وهندسة الكمبيوتر والكهرباء والإلكترونيات والبرمجة، وغيرها.

وأوضحت الهيئة أن نظام الإقامة الذهبية يتيح مميزات وتسهيلات غير مسبوقة للوافدين، منها الحصول على إقامة طويلة الأمد، لخمس أو 10 سنوات، تُجدد تلقائياً، دون الحاجة لكفيل إماراتي، وتشمل الفيزا طويلة الأمد الزوجة والأولاد، كما يمتد نطاقها في حالة الطلبة المتفوقين إلى عائلاتهم أيضاً، كما تسهل على الأفراد وأسرهم الاستقرار بالدولة.

وأدخل مجلس الوزراء تغييرات رئيسة في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، في ديسمبر 2020، بتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ10 سنوات، تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، وأيضاً الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي، أو البيانات الضخمة، أو علم الأوبئة والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

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