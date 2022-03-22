الامارات | "برج خليفة" يزدان بألوان اليوم العالمي لمتلازمة داون

شكرا لقرائتكم خبر عن "برج خليفة" يزدان بألوان اليوم العالمي لمتلازمة داون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت "جمعية الإمارات لمتلازمة داون" باليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 مارس من كل عام بمشاركة ذوي متلازمة داون وأسرهم ومناصريهم والعاملين معهم.

وبهذه المناسبة تم إضاءة "برج خليفة" باللونين الأزرق والأصفر في أجواء احتفالية مبهحة حملت رسالة توعوية حية عالمية بحضور آلاف الزوار وسط أجواء من الفرح والسرور.

وأشادت رئيسة مجلس إدارة الجمعية بالشراكة الإستراتيجية مع شركة "إعمار" الدكتورة منال جعرورK من خلال تسليط الضوء على أهمية زيادة التوعية بمتلازمة داون.

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