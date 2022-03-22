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الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وحاراً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:45 والمد الثاني عند الساعة 04:21 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والجزر الثاني عند 21:48 ..وفي بحر عمان بكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الاول عند الساعة 19:15 والجزر الثاني عند الساعة 07:57.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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