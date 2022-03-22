الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الصيني في ضحايا حادث تحطم الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الصيني في ضحايا حادث تحطم الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا حادث تحطم طائرة لنقل الركاب في مدينة (ووتشو) جنوب غرب الصين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.

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