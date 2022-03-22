الامارات | شرطة أبوظبي تنظم ورشة للتعريف بالفرص الوظيفية لمستفيدي «الدعم الاجتماعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنظم ورشة للتعريف بالفرص الوظيفية لمستفيدي «الدعم الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة الاختيار والتعيين في شرطة أبوظبي بالتعاون مع إدارة التمكين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ورشة عمل تعريفية لمستفيدي برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وركزت على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التدريبية لتحقيق الاستقرار المعيشي وتوفير حياة كريمة للمستفيدين وإنشاء قاعدة بيانات متنوعة الشريحة بما يتناسب مع الاحتياجات التي تخدم الجهتين.

وتم التعريف خلال الورشة بالاختصاصات والمهام المختلفة في شرطة أبوظبي والفرص الوظيفية المتوفرة للمستفيدين بهدف المواءمة مع فرص العمل التي تناسب مهاراتهم وقدراتهم.

وحضر فعاليات الورشة مديرو الإدارات والموظفون وعدد من المستفيدين الذين أبدوا رغبتهم بالانخراط في مجال العمل لدى شرطة أبوظبي.

يذكر أن شرطة أبوظبي وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مطلع العام الجاري، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهتين وتوفير فرص عمل وتدريب مناسبة للمستفيدين من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي وبالتالي إشراكهم في برامج تساعد في تطوير مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل بما يتناسب مع قدراتهم. علاوة على ذلك نفذت الجهتان ورشة عمل أخيراً للتحفيز للمشاركة في مبادرة «كلنا شرطة» التي تشجع وتحفز كل أفراد المجتمع لتبني الأعمال التطوعية وذلك لترسيخ ثقافة الدور المجتمعي الإيجابي.

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