الامارات | الانحراف المفاجئ يؤدي إلى 4 حوادث في الشارقة خلال 80 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الانحراف المفاجئ يؤدي إلى 4 حوادث في الشارقة خلال 80 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعية مرورية تحت شعار «تمهل وتجاوز بأمان»، طوال شهر مارس، بهدف نشر التوعية المرورية بين قائدي المركبات بضرورة الالتزام بخط سير المركبة، وعدم الانحراف المفاجئ، والتجاوز بصورة خاطئة، موضحة أن الانحراف المفاجئ تسبب في وقوع أربعة حوادث مرورية خلال الـ80 يوماً الأولى من العام الجاري، راوحت بين البليغة والمتوسطة مقارنة بـ15 حادثاً مرورياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري في شرطة الشارقة، النقيب سعود الشيبة، إن إدارة المرور والدوريات ‏في شرطة الشارقة تحرص على تكثيف حملاتها المرورية على مدار العام، التي تصب في توعية أفراد المجتمع، والحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، الأمر الذي يجسد رؤية القيادة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأضاف الشيبة أن حملة «تمهل وتجاوز بأمان»، ‏جاءت وفقاً للإحصاءات المرورية السابقة، التي أشارت إلى عدم الالتزام بخط السير من قبل بعض سائقي المركبات، خصوصاً أن الانحراف المفاجئ للمركبات بات يمثل خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق، والإدارة تتطلع إلى الانخفاض الكامل لهذه الإحصاءات في نهاية العام الجاري.

ودعا قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بخط السير مع التركيز الكامل في حركة الطريق أثناء القيادة، وعدم الانحراف المفاجئ، والتجاوز بصورة خاطئة، والالتزام بكل قوانين السير والمرور.

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