الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فحص

أثنى مشجعون لكرة القدم على الدور الذي يبذله فريق العمل الخاص بتقديم خدمة فحص «كوفيد-19» (بي سي آر)، في مركز الفحص التابع لنادي الشارقة بمقره بمنطقة الحزانة، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من المشجعين.

نشاط

لاحظ مستخدمون للشارع الدائري المؤدي من الشارقة إلى عجمان، في الجهة المقابلة لمحمية واسط الطبيعية، نشاطاً عمرانياً في المنطقة، بعدما كانت شبه مهجورة، إذ تم إنشاء محطة للتزود بالوقود، إلى جانب بعض المنشآت الخاصة.

أسعار

اكتشف قارئ بعد دفعه قيمة الدجاجة المجمدة، التي اشتراها من متجر معروف بـ19 درهماً، أن ذلك خلاف لسعرها المثبت في ثلاجة العرض بـ16 درهماً، الأمر الذي جعله يقدم شكوى لإدارة المتجر.

مواقف

طالب أولياء أمور مدرسة الوردية الخاصة في منطقة مويلح بالشارقة، هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة، بتشييد مواقف للمركبات أمام المدرسة، وردم الحفر عند المخرج المؤدي للطريق العام، لتفادي الازدحامات المرورية بعد انتهاء الدوام، وتعثّر المركبات في الحفر.

مشاة

طالب سكان في منطقة الكورنيش بإمارة عجمان، الجهات المعنية، بفرض مزيدٍ من القيود على حركة المشاة، خصوصاً أمام «دوار البراقة»، في ظل تنامي ظاهرة المستهترين الذي يعمدون إلى تجاهل المناطق المخصص لعبور المشاة، وقطع الشارع الحيوي من أمام مخارج الدوار.

دراجات

دعا سائقون، إدارات مراكز التسوق في الدولة، إلى إنشاء مواقف ومناطق خاصة بالدراجات النارية، تتماشى مع حجمها، بما يجنب إشغال الدراجات للمواقف الخاصة بركن السيارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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