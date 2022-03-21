الامارات | "الموارد البشرية" بعجمان تحدد ساعات العمل خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" بعجمان تحدد ساعات العمل خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان تعميماً بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك .

وحدد التعميم ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان في الجهات الحكومية، بواقع خمس ساعات ونصف الساعة يومياً، من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (2:30) بعد الظهر، من الاثنين إلى الخميس ، و بواقع ثلاث ساعات عمل من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (12:00) ظهراً يوم الجمعة.

ويتيح التعميم للجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة تحديد بداية ساعات العمل الرسمية ونهايتها للمناوبات خلال شهر رمضان المبارك كما يجوز للمدير العام أن يُصدر قراراً بتطبيق نظام العمل المرن في الجهة الحكومية بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها.



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