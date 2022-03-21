الامارات | مجلس الوزراء يقر قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020… اجتماعات المجلس عبر 6 أشهر في المعرض الثقافي الأكبر عالمياً عكست رؤية حكومة الإمارات في دعم الحدث وترسيخ حضوره محلياً وعالمياً وحشد كافة الطاقات لدعم نجاحه الاستثنائي"..

وأضاف سموه قائلاً "أقررنا في مجلس الوزراء قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية في الدولة يجيز إدراجها في أسواقنا المالية ويتيح لها استقطاب شركاء استراتيجيين ويستحدث أنواعاً جديدة لها مثل التعاونيات الرقمية والمالية والمهنية وغيرها. التعاونيات نموذج اقتصادي ناجح يمكن البناء عليه وتطويره لآفاق جديدة"

وتابع سموه قائلاً "كما اعتمدنا في مجلس الوزراء اليوم إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding وبأن يكون له مشغلين من القطاع الحكومي والخاص .. التمويل الجماعي من أفضل الوسائل لدعم تمويل الأفكار الابتكارية التجارية الجديدة .. وسيفتح باباً للشباب ورواد الأعمال في تمويل أفكارهم" ..

وقال سموه "اعتمدنا أيضاً استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تعزيزاً لحضور المرأة في المناصب القيادية.. كما اعتمدنا نظاماً جديداً لإصابات العمل في الدولة .. حفظاً للحقوق وحمايةً للعمال من إصابات وأمراض المهن المختلفة" ..

واختتم سموه قائلاً" اطلعت اليوم على تجربة الزراعة المجتمعية .. حيث توفر وزارة تنمية المجتمع مستلزمات بيوت خضراء لأصحاب الهمم وكبار المواطنين .. دعماً لهم .. وتوفيراً لأسلوب حياة ترتبط به فوائد صحية وبدنية واجتماعية كثيرة من خلال هذا النشاط الزراعي الجميل" ..

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