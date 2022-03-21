الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة حكومية في إمارة الشارقة تسمى "دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2022 بشأن إنشاء دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة.

محمد يوسف

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