الامارات | محمد بن زايد مهنئاً الأمهات في يومهن.. أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا بِرهن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد مهنئاً الأمهات في يومهن.. أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا بِرهن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمهات بمناسبة عيد الأم العالمي الذي يصادف اليوم.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": رسالتي إلى جميع الأمهات في دولة الإمارات وحول العالم بمناسبة يوم الأم "الأم رمز لكل ما هو طيب وجميل في هذه الحياة.. تعطي بلا حدود، وتربي الأجيال، وأم الأبطال والشهداء، وصمام أمان المجتمعات".

وأضاف صاحب السمو: نحيي كل أم تحمل مسؤولية عظيمة في تربية أبنائها، جيل المستقبل وإعدادهم ليساهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم ويواجهون تحديات المستقبل بالعلم والعمل.. وفي يوم الأم وفي كل الأيام تتجدد مشاعر الحب والعرفان لأمهاتنا.. أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا برهن..

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