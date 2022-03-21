الامارات | «الفلك الدولي»: السبت 2 أبريل أول أيام شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلك الدولي»: السبت 2 أبريل أول أيام شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن شهر شعبان بدأ يوم الجمعة 04 مارس 2022م في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الجمعة 29 شعبان الموافق 1 إبريل، مشيراً إلى أن رؤية الهلال يوم الجمعة 01 إبريل غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، بالإضافة إلى أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط.

وـوضح عودة، أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الجمعة، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت 02 إبريل، وستكون عدته فيها 30 يوما.

وقال: "بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 03 إبريل، وستكون عدته في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما، وبالنسبة لوضع الهلال يوم الجمعة 01 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 03 ساعات و43 دقيقة.

وأضاف عودة: "في أبو ظبي يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 09 ساعات و5 دقائق. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و25 دقيقة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 16 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و34 دقيقة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و54 دقيقة. وفي الخرطوم يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و05 دقائق. وفي الرباط يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و22 دقيقة. ورؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب".

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