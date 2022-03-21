الامارات | مدارس تشترط دفع المستحقات لإعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس تشترط دفع المستحقات لإعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية عدم تجديد قبول أي طالب في فصولها الدراسية للعام الدراسي المقبل، قبل تسديد القسط الأخير من رسوم العام الدراسي الجاري.

وفتحت المدارس باب إعادة تسجيل طلبتها مقابل حجز مقعد بقيمة 500 درهم، شرط أن يكون الطالب قد استكمل دفع الرسوم الدراسية بشكل كامل قبل نهاية مارس الجاري.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن فتح باب إعادة تسجيل الطلبة سيكون حصراً للطلبة الدارسين في فصولها، على أن تقوم في شهري أبريل ومايو المقبلين بفتح باب حجز المقاعد للطلبة الجدد، وفقاً للمقاعد الشاغرة لديها.

ولفتت إلى إرسال رسائل نصية لذوي الطلبة تطالبهم بضرورة سداد القسط الأخير من الرسوم الدراسية المستحقة خلال مارس الجاري، وسداد الرسوم المتبقية، للموافقة على حجز مقعد للعام الدراسي المقبل.

وأضافت أن قسم الحسابات لن يقبل إعادة تسجيل أي طلب دون ظهور شعار «تم السداد» على النظام الإلكتروني، لضمان حصول المدرسة على مستحقاتها المالية.

وذكرت أن بعض ذوي الطلبة يتأخرون عن تسديد الرسوم الدراسية ويطلبون ترحيلها للعام الدراسي المقبل من أجل الحصول على خصومات مالية.

وأوضحت أن المدارس تجري سنوياً خصومات لبعض ذوي الطلبة، خاصة من لديهم أكثر من طالب في الفصول الدراسية، بعد دراسة حالتهم المالية من قبل قسم الحسابات في المدارس.

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