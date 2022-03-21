الامارات | ارتفاع آخر في درجة الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع آخر في درجة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة تدريجياً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 30 تصل إلى 30 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:16 والمد الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:03.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:42 والجزر الأول عند الساعة 17:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:17.

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