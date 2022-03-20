الامارات | مكتوم بن محمد: نشكر الفرق الحكومية التي تعمل بجد لكتابة قصة نجاح دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: نشكر الفرق الحكومية التي تعمل بجد لكتابة قصة نجاح دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بفريق مراجعة الهياكل التنظيمية في حكومة دبي.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «التقيت بفريق مراجعة الهياكل التنظيمية في حكومة دبي الذين يعملون لترسية أسس الحوكمة الرشيدة، وتطبيق أفضل الممارسات، وزيادة فعالية وكفاءة العمل الحكومي، وضبط الإنفاق. نشكر الفريق لإنجازاته وتفانيه في عمله، ونشكر جميع الفرق الحكومية بدبي التي تعمل بجد وإخلاص لكتابة قصة نجاح دبي».

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