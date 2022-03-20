الامارات | 7 حالات لاستحقاق أصحاب الأعمال والمهن الحرة معاشاً تقاعدياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حالات لاستحقاق أصحاب الأعمال والمهن الحرة معاشاً تقاعدياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد صندوق أبوظبي للتقاعد، سبع حالات قانونية لاستحقاق المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة المؤمّن عليهم، العاملين لحساب أنفسهم، معاشاً تقاعدياً، أبرزها «انتهاء خدمة المؤمّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية، أياً كانت مدة اشتراكه في الصندوق. ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة. وكذلك انتهاء خدمة المؤمّن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، متى بلغت مدة اشتراكه في الصندوق 10 سنوات».

ووضع الصندوق ثلاثة ضوابط رئيسة لضم مدد الخدمة السابقة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، منها إمكانية ضم أي مدة خدمة سابقة في الصندوق أو أي صندوق تقاعدي آخر، سواء استلم عنها مكافأة أو لم يستلم.

وتفصيلاً، يواصل صندوق أبوظبي للتقاعد، تلقي طلبات تسجيل المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة العاملين لحساب أنفسهم، الراغبين في أن يكونوا مؤمّناً عليهم لدى الصندوق، عبر آليتين لتقديم الطلبات، الأولى زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، والثانية الحضور شخصياً إلى مقر الصندوق.

ودخل قرار شمول المواطنين من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية العاملين لحساب أنفسهم، بالقانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، حيّز التطبيق، في الأول من مارس الجاري، ليتيح تسجيل هذه الفئة كمؤمّن عليهم لدى الصندوق «اختيارياً»، لتتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.

وأكد صندوق أبوظبي للتقاعد، في حملة إرشادية أطلقها على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أحقية المواطن المؤمّن عليه العامل لحساب نفسه، في تغيير قيمة الدخل الذي يحصل عليه من نشاطه، خلال يناير من كل عام، على أن يلتزم بشريحة دخل محددة خاصة بالدخل الشهري الخاضع للاستقطاع والذي يتم احتساب الاشتراكات التقاعدية على أساسه، وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها الصندوق.

ويوفر الصندوق 20 شريحة مختلفة للدخل، يختار منها المواطن الشريحة المناسبة لنشاطه، تتضمّن على التوالي: «12.750 درهماً شهرياً، 20 ألفاً، 30 ألفاً، 40 ألفاً، 50 ألفاً، 60 ألفاً، 70 ألفاً، 80 ألفاً، 90 ألفاً، 100 ألف، 110 آلاف، 120 ألفاً، 130 ألفاً، 140 ألفاً، 150 ألفاً، 160 ألفاً، 170 ألفاً، 180 ألفاً، 190 ألفاً، 200 ألف درهم شهرياً».

وأوضح الصندوق، في الحملة التي أطلقها تحت عنوان «سجّل نفسك»، أنه يجوز للمواطنين المؤمّن عليهم العاملين لحساب أنفسهم ضم مدد خدماتهم السابقة حسب ثلاثة ضوابط رئيسة، أولها إمكانية ضم أي مدة خدمة سابقة في الصندوق أو أي صندوق تقاعدي آخر، سواء استلم عنها مكافأة أو لم يستلم، والثاني احتساب مقابل ضم مدة الخدمة السابقة، وفقاً لأحكام القانون رقم (2000/2) وتعديلاته. بينما الأخير، عند انتهاء خدمة المؤمّن عليه المشترك بصفته عاملاً لحساب نفسه والتحق بعدها بجهة عمل تابعة للصندوق، فإنه يستطيع ضم مدة خدمته ضمن فئة العاملين لحساب أنفسهم للمدة اللاحقة لدى هذه الجهة.

وذكر أن مُكافأة نهاية الخدمة للمؤمّن عليهم العاملين لحساب أنفسهم، يتم حسابها على أساس متوسط الأجر الخاضع للاستقطاع للسنوات الست الأخيرة من مدة الخدمة، بحيث يُمنح المؤمّن عليه المنتهية خدماته مكافأة (راتب شهر ونصف الشهر) عن كل سنة خدمة، خلال أول خمس سنوات من الخدمة، وفي السنوات الخمس التالية من الخدمة، يُمنح المؤمّن عليه المنتهية خدماته مكافأة (راتب شهرين) عن كل سنة خدمة، بينما يُمنح المؤمّن عليه الذي تزيد سنوات خدمته على 10 سنوات، مكافأة (راتب ثلاثة أشهر) عن كل سنة خدمة.

وأكد الصندوق أن المؤمّن عليه العامل لحساب نفسه، يستحق المعاش التقاعدي في حال انطباق واحدة من سبع حالات استحقاق للمعاش مذكورة في المادة (27) من القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، تشمل «انتهاء خدمة المؤمّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أيا كانت مدة اشتراكه في الصندوق، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، انتهاء خدمة المؤمّن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا الصندوق 10 سنوات، انتهاء خدمة المؤمّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لأي منهن أولاد لغير الأسباب الواردة في البندين السابقين، متى كانت مدة اشتراكها في الصندوق 15 سنة أو 10 سنوات إذا كانت قد بلغت سن الـ50 فأكثر».

كما تضمنت قائمة الحالات السبع لاستحقاق المعاش «انتهاء خدمة المؤمّن عليه بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة إلى التقاعد، انتهاء خدمة المؤمّن عليه بناء على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في الصندوق 15 سنة وكان قد بلغ عند العمل بهذا القانون سن الـ50 للذكور والـ45 للإناث على أن تزاد السن للجنسين سنة فسنة خلال السنوات الخمس التالية، وسنتين من بعد ذلك حتى بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، انتهاء خدمة المؤمّن عليه بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في الصندوق 15 سنة، إنهاء خدمة المؤمّن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه المحسوبة في الصندوق 25 سنة، ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة اشتراك لـ15 سنة، أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول، ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية، أو ما يكمل سن الـ55 للإناث والـ60 للذكور أيهما أقل».

4 حالات لوقف اشتراك المؤمّن عليه

حدد صندوق أبوظبي للتقاعد 4 حالات تستوجب وقف اشتراك المؤمن عليه لدى الصندوق بصفته عاملاً لحساب نفسه، هي «أن يكون وقف الاشتراك بناءً على طلبه، إغلاق الشركة رسمياً أو إيقاف نشاطها، التحاقه بالعمل لدى جهة عمل مسجلة بالصندوق أو خضوعه لأي من قوانين التقاعد المعمول بها في الدولة، عدم تسديد الاشتراك لمدة (6) أشهر (في هذه الحالة يتم إيقاف الاشتراك ابتداء من أول الشهر الذي لم يُسدد عنه الاشتراك)».

وفيما يتعلق بموعد بدء احتساب اشتراك العامل لحساب نفسه، أفاد الصندوق بأنه يمكن حساب بدء الاشتراك اعتباراً من بداية شهر تقديم الطلب أو من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب، وذلك حسب رغبة العامل لحساب نفسه، موضحاً أنه يتم حساب تاريخ انتهاء اشتراك العامل لحساب نفسه لدى الصندوق اعتباراً من آخر يوم في الشهر الذي يوقف اشتراكه لدى الصندوق بناء على طلبه أو نتيجة إغلاق الشركة.

«مكافأة نهاية الخدمة للمؤمّن عليهم العاملين لحساب أنفسهم، يتم حسابها على أساس متوسط الأجر الخاضع للاستقطاع للسنوات الست الأخيرة من مدة الخدمة».

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