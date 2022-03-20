الامارات | محمد بن راشد: كل التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كل التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز، وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز .. تمنياتنا لهم بعام سعيد … وفصل ربيع ملىء بالخير .. وأيام قادمة مليئة بالسلام والاستقرار والأمن والأمان". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App