الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب فرصة تشكل الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب فرصة تشكل الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 01:30 وحتى الساعة 09:30 يوم غد الإثنين.

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