الامارات | محمد بن زايد يهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد "النيروز"

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد "النيروز" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشعوب التي تحتفل بعيد " النيروز " وتمنى سموه أن تكون مناسبة خير وسلام وازدهار عليها وعلى شعوب العالم أجمع.
وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد " النيروز " وأتمنى أن يكون مناسبة خير وسلام وازدهار عليها وعلى شعوب العالم أجمع".
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