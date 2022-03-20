الامارات | مستأجر يخرب شقة فندقية فارهة ويحاول إحراقها في "لايف" عبر السوشيال ميديا

شكرا لقرائتكم خبر عن مستأجر يخرب شقة فندقية فارهة ويحاول إحراقها في "لايف" عبر السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تعمد مستأجر خليجي تخريب شقة فارهة بفندق بلازو فيرساتشي في دبي، وحاول إشعال النار فيها لولا أنظمة السلامة الداخلية التي حالت دون امتداد النيران وحمت الفندق من خطر كبير، وأذاع جميع ممارساته الغريبة في بث مباشر "لايف" على حسابه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي مثيراً ضجة كبيرة.

وكشف المدير التنفذي الشريك لفندق فيرساتشي منذر درويش لـ"الإمارات اليوم" أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها هذا الشخص بطريقة عدائية بالغة الغرابة، فقد تحول إلى كابوس حقيقي للفندق منذ قرابة شهرين، لدرجة أنه كان يتعمد إغلاق المدخل بسيارته ويهاجم الرواد والجيران، وحرر ضده نحو 11 بلاغاً بمركز شرطة بر دبي.

وتفصيلاً، أثار بث مباشر "لايف" لأحد الأشخاص عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي حالة جدل واسعة، إذ ظهر من داخل شقة فارهة بفندق فيرساتشي في حالة فوضى عارمة، رفقة امرأة أفاد بأنها شقيقته وشخص آخر بدا كرجل دين، وتحدث بطريقة غريبة عن سحر ودجل، ثم ادعى في فيديو آخر أن رجال أمن الفندق يحاولون مداهمة الشقة، فيما ظهر من الصوت في الخلفية أن الشرطة هي التي تحاول إيقافه.

وتمادى الشخص ذاته في مقاطع أخرى، لدرجة إشعال النار في أجزاء من الشقة بدعوى حرق سحر وأعمال شيطانية، فضلاً عن التخريب المتعمد للأثاث ومحتوى الشقة الفارهة، والإساءة لمسؤولين بالفندق ونشر أرقام هواتفهم الشخصية عبر البث المباشر لمتابعيه.

من جهته قال المدير التنفيذ الشريك لفندق فيرساتشي منذر درويش لـ"الإمارات اليوم" إن إدارة الفندق بذلت كل ما بوسعها لردع هذا الرجل، فحررت ضده 11 بلاغاً بمركز شرطة دبي، وأوقف سابقاً مرتين لأيام معدودة، لكنه كان يعود كل مرة أسوأ من سابقتها.

وأضاف ان فندق فيرساتشي مثل غيره من المنشآت الفندقية الفارهة يتضمن قطاعاً من الشقق المملوكة لأشخاص، لافتاً إلى أن هذا الشخص استأجر إحدى هذه الشقق من مالكها منذ نحو عام، لكن بدأ يثير المشاكل منذ قرابة ثلاثة أشهر، فيتعدى على السكان والجيران والموظفين بشكل سافر.

وأشار إلى أنه تمادى في تصرفاته لدرجة إغلاق مدخل الفندق بسيارته، فأبلغنا الشرطة التي حجزت السيارة، لكنه عاود التصرف ذاته بعد الإفراج عنها، وسبب إزعاجاً كبيراً خصوصاً في ظل توافد زوار ووفود مختلفة على الفندق.

وأكد درويش أن الشرطة كانت تأتي للفندق مرتين أو ثلاث يومياً، لحل مشاكله، وكان يبادر بالإبلاغ بنفسه، مسبباً لهم إزعاجاً بادعاءات غريبة، لافتاً إلى أنه فوجئ أمس بتلقي سيل من المكالمات على هاتفه من أرقام غريبة واكتشف أن هذا الشخص وضع رقم هاتفه في بث مباشر، مدعياً أن رجال أمن الفندق يتهجمون عليه، لكن لم يكن للفندق أي دخل.

وأوضح أن الشرطة اضطرت لكسر باب الشقة في ظل التخوف من رد فعله خصوصاً وأنه حاول إشعار النار في المكان، بل وصل به الأمر إلى حد وضع لاصق على إنذار الحريق ما كان كفيلاً بإحداث كارثة لولا فعالية أنظمة السلامة، موضحاً أن أسرته بدأت تظهر في الفترة الأخيرة مع تكرار المشاكل والبلاغات.

وتابع أن الشقة دمرت إلى حد كبير، وآثار الحريق واضحة في المكان، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع صاحبها في ظل انتهاك قواعد وأنظمة السكن في الفندق، فأفاد بأنه شخصياً عجز عن إخلائه رغم أن المستأجر لم يسدد الدفعة الأخيرة من الإيجار.

إلى ذلك علمت "الإمارات اليوم" من مصادر أمنية أنه تم القبض على هذا الشخص بعد البث الأخير من داخل الشقة الفندقية، فيما لم توضح شرطة دبي الإجراءات التي اتخذت معه.

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