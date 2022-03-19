الامارات | ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر نهاراً . الرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية /15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب - متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35 والمد الثاني عند الساعة 58:02

الجزر الأول عند الساعة 21:08 والجزر الثاني عند 43:20

بحر عمان: متوسط - خفيف.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:27 والمد الثاني عند الساعة 23:14

الجزر الأول عند الساعة 08:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:39

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