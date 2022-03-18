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الامارات | محمد بن زايد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وفرص توسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما اطمأن سموه خلال الاتصال على صحة رئيس وزراء اليونان إثر إعلان إصابته بفيروس "كوفيد - 19".. متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والسلامة.

من جانبه عبر كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان الصديقة عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذه اللفتة الكريمة وتقديره لما أبداه تجاهه وتجاه الشعب اليوناني من مشاعر طيبة وأمنيات صادقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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