الامارات | «الإمارات للفلك»: رمضان 2 أبريل المقبل وعدته 30 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للفلك»: رمضان 2 أبريل المقبل وعدته 30 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إن شهر رمضان المبارك يبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل ويكون عيد الفطر المبارك وأول شهر شوال يوم الإثنين 2 مايو 2022، وبهذا فإنه من المتوقع أن يتمم رمضان 1433 هـ 30 يوماً.

وأضاف أن مدينة خورفكان - وتحديدا عند جزيرة القرش قرب ميناء خورفكان وهو أقصى موقع شرقي بالدولة - ستسبق العاصمة أبوظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 8 دقائق قبلها.. فيما يكون في الغويفات والسلع أقصى موقع غربي للدولة وتعقب العاصمة في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 12 دقيقة بعدها وبذلك يكون فارق التوقيت في الموعد 20 دقيقة تتقدم فيها خورفكان عن الغويفات في بداية الصيام فجرا وعند الإفطار مع الغروب.. موضحا أنه عندما يكون آذان الفجر في خورفكان 04:48 يكون في العاصمة أبوظبي 04:56، و في السلع والغويفات 05:08.

وذكر الجروان أنه في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون وقت بدء الصوم في العاصمة أبوظبي مع آذان الفجر الساعة 04:56 صباحا والإفطار/ الغروب الساعة 06:42 مساء وعدد ساعات الصوم يبلغ 13:46 ساعة.. لافتا إلى أنه في آخر رمضان يكون بدء الصوم و الفجر الساعة 04:26 صباحا والإفطار( الغروب) الساعة 06:55 مساء وعدد ساعات الصوم 14:28 ساعة.

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