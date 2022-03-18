الامارات | «الشبح».. كلب آلي ينفذ الدهم ويحرس الحدود ويكتشف المخدرات والمتفجرات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشبح».. كلب آلي ينفذ الدهم ويحرس الحدود ويكتشف المخدرات والمتفجرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ رواد القمة الشرطية العالمية في «إكسبو دبي 2020» بروبوت على هيئة كلب، يسير في ممرات القمة، بطريقة أثارت حماسة وذهول الجميع، إذ إنه شديد الشبه بالكائنات التي تظهر في أفلام الخيال العلمي، وتبين أنه يحمل اسم «الشبح»، ويؤدي مهامّ أمنية معقدة، من بينها حراسة الحدود، والكشف عن المخدرات والمتفجرات، والدهم واقتحام الأماكن الخطرة.

وقال المدير العام لشركة سيكورو للأنظمة الأمنية، مانع المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن الكلب الآلي يعد أحد المنتجات التي تعرضها الشركة المواطنة، من خلال القمة الشرطية العالمية، ويمثل أحد الحلول الأمنية المتقدمة لكثير من التحديات.

وأضاف أنه يتمتع بمزايا عدة، إذ إن بإمكانه تحمل الظروف المناخية الصعبة، وتسلق الصخور والجبال والمناطق الرملية غير الممهدة، نظراً لأنه مصنع كلياً من الصلب، مشيراً إلى أنه نموذج مستقبلي للروبوتات متعددة المهام والاختصاصات، ويستخدم حالياً من قبل المؤسسات العسكرية والشرطية، لكن يمكن توسيع نطاق استخدامه مستقبلاً على النطاق المنزلي، سواء في الحراسة أو تأمين المنشآت والأماكن.

وأشار المنصوري، الذي كان يتحكم في الكلب الآلي بجهاز في يده، إنه يستخدم الجهاز داخل المعرض المصاحب للقمة، لكن الروبوت يعمل ذاتياً، من خلال تكليفه مهام محددة في نطاقات معينة، فتستخدمه قوات حرس الحدود الأميركية في تأمين حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وتابع أنه مصمم لإضافة تعديلات عليه، مثل حاسة الشم، حتى يمكنه التعرف إلى المخدرات والمتفجرات، بالإضافة إلى تجنب الموانع والحواجز، ورسم خرائط للمحيط الذي يوجد فيه، ونقل صورة كاملة للفريق البشري المصاحب، من خلال خمس كاميرات حرارية متقدمة، تغطي 360 درجة من المكان.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها الروبوت الشبح في القمة، ومن المتوقع أن يلقى رواجاً، خصوصاً أن هناك اهتماماً كبيراً به في ظل النجاح الذي حققه على الصعيد العملي.

وأوضح أن الكلب الآلي مصمم من قبل شركة «جوست روبوتيك»، المتخصصة في الحلول والأنظمة، وتعد مؤسسة سيكورو الإماراتية وكيلاً لها في الدولة، كما أنها وكيل لشركة شيلا المتخصصة في البوابات الأمنية، التي تعد من أبرز المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وتستخدم بواباتها في تأمين معرض إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن الروبوت الشبح يعمل في المناطق الحدودية، وفق مهام يتم برمجته بها ليتولى تأمين الحدود بشكل متقن، ويمكنه العمل لمدة تصل إلى أربع ساعات دون الحاجة إلى إعادة شحنه مجدداً.

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