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الامارات | طقس الغد مغبر وغائم جزئيا بوجه عام

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا غائما جزئيا بوجه عام، والرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: شمالية غربية /25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.. و الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب.. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:15 و المد الثاني عند الساعة 21:02 والجزر الأول عند الساعة 52:19 والجزر الثاني عند الساعة07:44 .

و في بحر عمان الموج مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:54 والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 02:16 والجزر الثاني عند الساعة 34:04 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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