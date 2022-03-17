الامارات | افتتاح أكبر خيمة لإجراء فحص كوفيد19 من المركبة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكبر خيمة لإجراء فحص كوفيد19 من المركبة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة افتتاح خيمة لإجراء الفحص الخاص بـ "كوفيد 19 " في المنطقة الصناعية الخامسة في إطار دورها في مواجهة الفيروس و الكشف عن الحالات المصابة به و توفير خدمة الفحص للجمهور بسهولة .

و يمكن للمتعامل الحصول على نتيجة الفحص خلال 6 ساعات مقابل مبلغ 50 درهما.

وأكدت البلدية أن هذه الخيمة تعتبر أكبر خيمة فحص من المركبة في إمارة الشارقة وتتسع لـ16 مركبة في الوقت نفسه ما يسهم في إجراء أكبر عدد من الفحوصات في وقت قياسي خلال ساعات عمل الخيمة التي تمتد من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً طيلة أيام الأسبوع.

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