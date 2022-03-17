الامارات | حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في والدة جمال وأحمد الحاي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في والدة جمال وأحمد الحاي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المرحومة عوشة محمد سعيد بوجسيم، والدة كل من جمال وأحمد الحاي. فقد قام سموه اليوم، بزيارة منزل الأسرة في منطقة جميرا بدبي، حيث أعرب سموه لنجلي الفقيدة وذويها عن صادق عزائه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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