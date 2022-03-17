اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | هزة ارضية يشعر بها سكان دبي والشارقة وعجمان

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة ارضية يشعر بها سكان دبي والشارقة وعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.0 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 3:15 من فجر اليوم الخميس، حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، وشعر بهذه الهزة سكان دبي والشارقة وعجمان.

وأفادت «رويترز» نقلا عن مركز «جي.إف.زد» الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا