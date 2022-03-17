الامارات | 3 مخالفات «متكررة» للدرّاجات النارية في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مخالفات «متكررة» للدرّاجات النارية في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن هناك ثلاث مخالفات يرتكبها قائدو الدراجات النارية بصورة متكررة، فيما أكدت شرطة الشارقة ضبط 6705 دراجات نارية مخالفة خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، قال الظنحاني إن إدارة المرور والدوريات رصدت سلوكيات سلبية عدة لأصحاب الدراجات النارية، مطالباً مستخدمي الدراجات النارية بالتقيد بالسرعات المحددة والمسارات الخاصة، وعدم التجاوز بطريقة خاطئة، وتجنب الدخول بين المركبات بطريقة مفاجئة.

وتابع الظنحاني أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد رخص قيادة الدراجات النارية الصادرة في الإمارة، خصوصاً أن سن الحصول على رخصة قيادتها تبدأ من 17 عاماً.

وأضاف أن إدارته نظمت مبادرة خاصة بتوعية أصحاب الدراجات النارية المنتشرين على الطرقات والشوارع العامة لتعزيز وعيهم المروري بضرورة التقيد بالتعليمات، إذ يتسم عدد كبير منهم بأنهم غير ملتزمين بإجراءات السلامة المرورية وقواعد السير.

وأفادت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن الحملات المرورية الضبطية التي أطلقتها أسفرت عن ضبط 6705 دراجات نارية مخالفة خلال العام الماضي، لعدم التزام قائديها بقوانين السير والمرور على الطرق الرئيسة والفرعية في الإمارة، ما يعرّض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، تحقيقاً لأهداف القيادة المنسجمة مع الهدف ‏الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي، أن شرطة الشارقة تضاعف جهودها لنشر الثقافة المرورية من خلال تنظيم حملات توعية على مدار العام، مثل الحملات المرتبطة بأوقات ومواسم محددة، أو بمناسبات وطنية، التي تنفذها عبر مختلف الوسائل الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى كل أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن عدد حملات التوعية التي نفذتها العام الماضي بلغ 12 حملة، وهدفت للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.

• «شرطة الشارقة ضبطت 6705 دراجات نارية مخالفة العام الماضي».

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