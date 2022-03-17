الامارات | منصور بن محمد يشهد منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يشهد منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أمس منافسات اليوم الرابع من النسخة الثالثة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022، وتتويج فريق الأمن الشيشاني بالمركز الأول في تحدي البرج العالي، ضمن المنافسات المُقامة في المدينة التدريبية بمنطقة الروية بتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي، وبمشاركة 41 فريقاً يمثلون 24 دولة.

وأشاد سموه بحسن تنظيم واستضافة القيادة العامة لشرطة دبي لهذا التحدي للمرة الثالثة، بهدف تبادل الخبرات وتطوير القدرات مع الفرق الخاصة من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، إلى جانب توفير الفرص اللازمة للعناصر المشاركة من الأجهزة الشرطية في الدولة، للاحتكاك مع نظرائهم من مختلف دول العالم، وإكسابهم الخبرات والتقنيات الحديثة، وتجسيد التعاون وتفعيله بين هذه الأجهزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سموه أن الأجهزة الشرطية والأمنية تلعب دوراً رئيساً وحيوياً في الحفاظ على أمن المجتمعات واستقرارها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بالتوازي مع الحفاظ على احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه وحمايته من أي ظلم قد يقع عليه كي تسود العدالة والمساواة.

وحقق فريق الأمن الشيشاني المركز الأول في تحدي البرج العالي محققاً زمناً قدره 2:58:87 دقيقة، وجاء فريق القيادة العامة لشرطة دبي (B) في المركز الثاني بزمن قدره 3:18:29 دقائق، في حين حصل فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي (A) على المركز الثالث بزمن قدره 3:28:31 دقائق.

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