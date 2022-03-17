الامارات | انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح نشطة إلى قوية السرعة، خصوصاً على البحر، مثيرة للأتربة والرمال ومحملة بالغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 25 إلى 35 تصل إلى 65 كم/س.

وسيكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:33، والمد الثاني عند الساعة 03:02، والجزر الأول عند الساعة 25:19، والجزر الثاني عند الساعة 07:08.

وفي بحر عمان، يكون الموج مضطرباً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:09، والمد الثاني عند الساعة 21:56، والجزر الأول عند الساعة 30:15، والجزر الثاني عند الساعة 04:04.

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