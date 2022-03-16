الامارات | محمد بن زايد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان " الشراكة من أجل المستقبل " بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان " الشراكة من أجل المستقبل " بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم .. علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة ومسارات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة....إضافة إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و رئيس الوزراء البريطاني في قصر الشاطئ في أبوظبي..بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ورحب سموه بزيارة بوريس جونسون إلى دولة الإمارات والتي تأتي في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين ضمن جهودهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .. وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية.. وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

كما ناقش سموه ورئيس الوزراء البريطاني استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق .. دعوة دولة الإمارات إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تولي اهتماما خاصا بتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

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