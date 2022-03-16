سيدة الاعمال السودانية د. اسيا طه توقع عقدا مع حكومة جنوب السودان

وقعت سيدة الاعمال السودانية د. اسيا طه رئيس مجلس شركة كيان رويال انترناشيونال ومقرها دبي بدولة الامارات العربية المتحدة عقدا مع وفد يمثل حكومة جنوب السودان حضره معالي وزير المالية اجاك اشوبل لوال وسعادة المدير العام للبنك المركزي في حكومة جنوب السودان جوني اوهيسا داميان وذلك خلال زيارة الوفد لدبي مؤخرا.

حضر الاجتماع من جانب كيان رويال سعادة محمد ابراهيم الرضا العضو المنتدب لشركة كيان انترناشيونال

وينص الاتفاق المبرم بين الجابنبين على حق كيان رويال في شراء منتجات حكومة جنوب السدوان البترولية لمدة خمسة اعوام مقبلة

جدير بالذكر ان د. اسيا سبق لها في اطار نجاحاتها الباهرة كسيدة اعمال ومستثمرة وقعت عقدا في الاونة الاخيرة وضمن استراتيجتها في تنفيذ وتوقيع عقود ومشاريع مع جهات حكومية في دولة الامارات حيث وقعت عقدا لاكبر مشروع في مجال البيئة واعادة التدوير مع بلدية دبي عبر شركتها كيان رويال انترناشيونال، كما انها تخطط وتدرس عدة فرص استثمارية في دبي، وقد علمت فاصلة.نت ان د. اسيا تنشط حاليا في الاستثمار في عدة قطاعات ما بين السودان والامارات في قطاعات عديدة من بينها تجارة الذهب والمقاولات والاستثمار العقاري والمقاولات والتجارة العامة

وتاتي هذه الاتفافية كجزء من تطور الشركة في مجال الاستثمار وقرب الاعلان عن العديد من المفاجات في قطاعات مختلفة ستزيد من رصيد نجاحات الشركة ونموها في ظل رئاسة د. اسيا طه لمجلس ادارة الشركة الصاعدة .