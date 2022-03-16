الامارات | شرطة أبوظبي تكرم 6 أطفال متميزين في يوم الطفل الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكرم 6 أطفال متميزين في يوم الطفل الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي العميد محمد ضاحي الحميري، 6 من الأطفال المتميزين لفوزهم في مسابقة السلامة المرورية الالكترونية والتي تهدف إلى تعزيز القيم المرورية وتسهم في تطوير المهارات المعرفية والتعليمية لدى الطفل، وذلك ضمن فعاليات يوم الطفل الإماراتي وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وأكد حرص شرطة أبو ظبي على المشاركة في هذه المناسبة لتوعية أفراد المجتمع بحقوق الطفل الإماراتي ودعم قدراته ومهاراته بما يعود بالنفع على المجتمع، وتوفير فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل وتنمية شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.

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