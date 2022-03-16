الامارات | «إسعاف دبي» تزود سياراتها بنظام تتبع وإضاءات موحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تزود سياراتها بنظام تتبع وإضاءات موحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، نظام تتبع جديداً لأسطول سياراتها، إضافة إلى نظام جديد للواحات الإضاءة المساندة، بهدف تقديم خدمات مبتكرة ورائدة عالمياً، حيث يعمل النظام الجديد على ربط «اللواحات» بشكل متناغم متناسق يميز مركبات الإسعاف بشكل لافت.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تعاون بين المؤسسة مع شركة ACETECH، ويتضمن الاتفاق تزويد مركبات الإسعاف بنظام تتبع لمراقبة أسطول المركبات، بما يضمن أعلى معايير فعاليتها وجاهزيتها لكل حالات الطوارئ، ويميز النظام القدرة على التحكم في جميع الإضاءات، من خلال شاشة داخلية، وتم تخصيص احتياجاتها حسب طلب المؤسسة، كما أن جميع الإضاءات الخارجية على مركبات الإسعاف من لواحات وإضاءات مساندة مصنوعة من مادة السيليكون، بما يضمن أعلى فعالية وجودة انتشار الضوء، بالإضافة إلى عدم تغير لون اللواحات والإضاءات المساندة مع الوقت، بسبب تأثير عوامل الجو.

وتعمل الإضاءات الخارجية بشكل متزامن بين مركبات عدة، من خلال توحيد نمط الإضاءة بين المركبات في حال وجودها في المكان نفسه، بما يضمن عدم انزعاج المسعفين من الإضاءة غير المنتظمة من المركبات الموجودة في المكان نفسه، كما أن تزامن الإضاءة بين المركبات يضفي شكلاً جمالياً على مركبات الإسعاف، يشكل ارتباطاً لافتاً من التناسق والتناغم.

واستقبل المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، وفداً إيرلندياً رفيع المستوى، يتقدمه وزير الصحة الإيرلندي، ستيفن دولتي، والسفير الإيرلندي في الإمارات، أيدن كرونين، والأمين العام لوزارة الصحة الإيرلندية، روبيرت وات، والملحق التجاري لحكومة إيرلندا في الإمارات، أيمن السكافي، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز الجهود للخروج بحزمة مبادرات مشتركة تنفع المجتمع.

واطلع الوفد خلال زيارته على مادة فيلمية عرضت أفضل الممارسات والخدمات التخصصية التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمتعاملين والمجتمع بشكل عام، ودور المؤسسة البارز في مواجهة الأزمات، خصوصاً أزمة «كوفيدـ19»، التي مرت بالعالم أجمع، وكيفية تعامل المؤسسة معها باحترافية ومهنية، من خلال كوادرها البشرية وتجهيزات أسطولها المتطورة وخدماتها المختلفة المتميزة، بالإضافة للأنظمة والبرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تم تطويرها من قبل المؤسسة، والابتكارات التي تتناسب مع ظروف الجائحة.

وشملت الزيارة جولة اطلع فيها الوفد على أسطول مركبات الإسعاف باختلافها النوعي في مجال الخدمات، حيث شاهد السيارات الرياضية الفارهة، والمستشفى الميداني، إلى جانب الاطلاع على المعدات والتجهيزات الخاصة بالخطط والسيناريوهات المتعلقة بالأزمات، كما اطلع الوفد على المركبات التخصصية، كوحدة العناية المركزة، ووحدة الفحص الميداني، ومركبة أصحاب الهمم، ومركبة الأمومة والطفولة، ومركبة كبار الشخصيات بكامل تجهيزاتها الطبية ومعداتها المتطورة.

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