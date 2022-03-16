الامارات | «قطار الاتحاد» يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الاتحاد» يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، مستجدات الأعمال الإنشائية ضمن المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، الذي تعمل شركة الاتحاد للقطارات على تطويره، واطلع على أنظمة تشغيل القطارات، وتجول في مرافق المركز ومنشآته التي تشهد تطوراً ملموساً على صعيد الأعمال الإنشائية، وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما ينسجم مع الخطة الزمنية المعتمدة من قبل الشركة.

واستمع المزروعي إلى شرح من الكوادر الوطنية ومديري المشروع والمهندسين حول تقدم سير العمل في مشروع قطار الاتحاد، وربطه مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما اطلع على النموذج التشغيلي للمشروع، ومحطات قطار الشحن، وأهم إنجازات المرحلة الأولى، وتطورات المرحلة الثانية، والإنجازات التي حققتها الشركة، وأبرزها ربط إمارتي أبوظبي ودبي بخط قطار مباشر، ضمن شبكة «قطار الاتحاد» بعد اكتمال خط القطار الذي يبلغ طوله 256 كم، وذلك تمهيداً لربط بقية إمارات الدولة، في إطار «البرنامج الوطني للسكك الحديدية» الذي أطلقته الدولة أخيراً، تحت مظلة مشاريع الخمسين، حيث يعتبر البرنامج الذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ50 مليار درهم، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة.

كما استمع إلى شرح عن مشروع خدمات السكك الحديدية للركاب، وتشريعات القطار ومستجداته التجارية، والعقود والشراكات التي أبرمتها الشركة في الآونة الأخيرة، بما فيها توقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للقطارات وبنك أبوظبي الأول، وذلك لتمويل مشروع خدمات السكك الحديدية لنقل الركاب بقيمة 1.990 مليار درهم إماراتي، حيث يتولى بنك أبوظبي الأول بموجبها مهام المنظم الرئيس المعتمد للقرض.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، شادي ملك، أهمية الإنجازات النوعية التي حققتها الشركة على صعيد تطوير مشروع قطار الاتحاد، والتي جسدت فعالية الجهود التي تبذلها الشركة لاستكمال الأعمال التطويرية للمشروع وفق الخطط المعتمدة، وبما ينسجم مع مستهدفاتها الرامية إلى تطوير حلول نقل اقتصادية عبر شبكة قطارات آمنة ومستدامة لربط الإمارات، وتقديم خدمات متميزة للصناعات والمجتمع، لتسهم في دعم النمو الاقتصادي للدولة، وترسيخ المكانة الريادية التي حققتها على المستوى الدولي.

• تمويل مشروع خدمات السكك الحديدية لنقل الركاب بقيمة 1.990 مليار درهم.

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