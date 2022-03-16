الامارات | إنقاذ إماراتيَّين ومصري تدهورت دراجتهم النارية في الصحراء

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ إماراتيَّين ومصري تدهورت دراجتهم النارية في الصحراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة الشارقة، والإسعاف الوطني، أول من أمس، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لشخصين إماراتيين وثالث مصري، تعرضوا لحادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة المدام، التابعة لإمارة الشارقة.

وذكر المركز أنه تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة، يفيد بوجود حادث تدهور دراجة في صحراء منطقة المدام، التابعة لإمارة الشارقة، وأسفر الحادث عن تعرض شخصين إماراتيين، وثالث مصري، لإصابات متفرقة في الجسم، واستدعت حالة مصابين إخلائهم جواً إلى المستشفى لخطورة حالتهم، وتم نقل مصاب منهم بوساطة الإسعاف الوطني. وأشار إلى أنه بعد التدقيق على موقع الحادث بوساطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات، التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابين إلى مستشفى الذيد، التابع لإمارة الشارقة، لتلقي العلاج اللازم.

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