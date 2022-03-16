الامارات | شرطة أبوظبي تحدد 20 خطوة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحدد 20 خطوة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي ورشة توعية بعنوان «رعاية الطلاب من مخاطر الإنترنت والأساليب الداعمة لحمايتهم»، وذلك في مدرسة البطين العلمية الخاصة، وقدمت خلالها 20 خطوة تساعد على حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

وقدم الورشة مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت في المديرية، النقيب يعقوب يوسف الحمادي، وأكد الحرص على توعية فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها، لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطوّر مهاراته. وتطرقت الورشة إلى أنواع الاعتداء على الطفل، مثل الاعتداء الجسدي والجنسي، والإهمال، والاعتداء العاطفي واستغلال الأطفال عبر الإنترنت.

وقدم الحمادي، 20 خطوة تساعد على حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومنها تثقيف الطفل، والتحدث معه عن فوائد الإنترنت ومخاطره الناتجة عن سوء الاستخدام، وإرشاد الطفل بعدم مشاركة بياناته الشخصية مع الآخرين، وتعريفه بأن ليس كل ما ينشر في الإنترنت صحيح وموثوق.

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