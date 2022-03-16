الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عملاء

شكا مواطنون ومقيمون اتصالات مزعجة، يقوم بها مندوبو مبيعات من شركات مختلفة، في أوقات غير مناسبة. وطالبوا بإجراءات قانونية تضبط تصرفات هؤلاء الموظفين، للحد من إزعاجهم غير المبرر.

كاشف

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة الجهات المختصة بأن تلزم إدارات المدارس بتركيب كاميرات وأجهزة تقنية تكشف الدخان في الحافلات المدرسية، تجنباً لوقوع حوادث حرائق، وذلك إثر الحريق الذي شبّ بإحدى الحافلات المدرسية قبل أيام، أثناء نقلها الطلبة من المدرسة إلى منازلهم.

رسوم

اقترح ولي أمر طالب بأن تطبّق المدارس الخاصة نظام التقسيط الشهري لذوي الطلبة الذين لا يستطيعون دفع الرسوم الدراسية على دفعتين أو ثلاث، وذلك تخفيفاً عنهم، ومنعاً لتأخير الدفع، ما يؤدي إلى حجب نتائج الطلبة عنهم، كوسيلة من المدرسة لإجبار أسرهم على التسديد.

باعة

لاحظ سائقو مركبات وجود باعة جائلين على الطرق السريعة، ومنها شارع الوحدة بالشارقة، خصوصاً عند «أنصار مول»، حيث يقف أشخاص عند السياج الفاصل بين اتجاهي الطريق، ليبيعوا زجاجات ماء بارد، ما يعرضهم للحوادث، ويربك السائقين.

مشاة

شكا سائقون استهتار مشاة في قطع الطرقات على شوارع خارجية عالية السرعة، يُمنع فيها مرور المشاة، ما يزيد احتمال تعرض السائقين لارتكاب حوادث خطرة، بسبب اضطرارهم لتخفيف السرعة، والتوقف المفاجئ.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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