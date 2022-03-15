الامارات | محمد بن زايد: حماية حقوق الطفل ستظل على قمة الأولويات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: حماية حقوق الطفل ستظل على قمة الأولويات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن حماية حقوق الطفل وضمان التنشئة السليمة له، ستظل دائماً على قمة الأولويات.

وقال سموه بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الاهتمام بالطفولة هو اللبنة الأولى في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الأمم.. والحمد لله، الإمارات لديها مؤسسات متقدمة في مجال رعاية الطفولة. وفي يوم الطفل الإماراتي.. أؤكد أن حماية حقوق الطفل وضمان التنشئة السليمة له، ستظل دائماً على قمة أولوياتنا».

وباتت دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، وأصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة، ليأتي مشروع قانون «وديمة» الذي اعتمد في 15 مارس 2016 تتويجاً للجهود التي بذلتها الإمارات في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل.

ويُعد هذا القانون من أهم القوانين الاتحادية التي تكفل توفير الحماية المثلى للطفل وتمتعه بحقوقه ودعم مصلحته واحترام خصوصيته.

وألزم القانون الجهات المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة لضمان حقوق الطفل.

ويشدد قانون «وديمة» على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء. كما يعمل على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.

ونظراً لأهمية هذا القانون، دعت رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات» إلى اختيار يوم اعتماده لإقامة «يوم الطفل الإماراتي» في 15 مارس من كل عام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news