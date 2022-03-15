الامارات | محمد بن زايد: حماية حقوق الطفل وضمان التنشئة السليمة له ستظل دائماً على قمة أولوياتنا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن حماية حقوق الطفل وضمان التنشئة السليمة له، ستظل دائماً على قمة الأولويات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن الاهتمام بالطفولة هو اللبنة الأولى في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الأمم.. والحمد لله، الإمارات لديها مؤسسات متقدمة في مجال رعاية الطفولة.. وفي يوم الطفل الإماراتي..أؤكد أن حماية حقوق الطفل وضمان التنشئة السليمة له، ستظل دائماً على قمة أولوياتنا.

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