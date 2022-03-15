الامارات | تخفيض ساعات العمل في رمضان لـ"الخاص"

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض ساعات العمل في رمضان لـ"الخاص" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعميما وزاريا بشأن ساعات العمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك.

وبموجب التعميم، على كافة منشات القطاع الخاص في الدولة تخفيض ساعات العمل العادية لجميع العاملين لديها بمقدار ساعتين يوميا طوال أيام الشهر المبارك.

جاء ذلك تطبيقا للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

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