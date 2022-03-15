الامارات | تقنية مبتكرة لتشخيص الربو 

شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية مبتكرة لتشخيص الربو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية في هيئة الصحة في دبي، الدكتور بسام محبوب، عن تقنية مبتكرة لتشخيص وعلاج الربو، عمل عليها فريق طبي متخصص من جامعة الشارقة، وسجلت براءة الاختراع باسم الجامعة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن التقنية تم عرضها ضمن فعاليات منتدى دبي الصحي، أخيراً، وتفحص لعاب المريض، لاستخلاص كمية كبيرة من البيانات والمعلومات حول المريض، وتتم معالجتها بالذكاء الاصطناعي لإرشاد الطبيب إلى مؤشرات يجب الانتباه إليها، ومن ثم يمكن اختيار الطريقة الأمثل للعلاج.

وأضاف أن براءة الاختراع جاءت نتاج تعاون مشترك بين جامعة الشارقة وهيئة الصحة في دبي، عمل عليها نائب مدير عام جامعة الشارقة للشؤون الطبية، البروفيسور قتيبة حميد، والبروفيسور في كلية الطب رفعت حمودي، ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية في الهيئة، الدكتور بسام محبوب، والدكتور بكلية محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، محمود مشهداني.

وقال إن هذه التقنية ترتكز على الحمض الريبوزي بلعاب المريض، كما هي الحال لدى مريض «كورونا»، كونه يعطي كثيراً من المعلومات الموجودة في المريض.

وأكد أن أهم ما يميز هذه التقنية أنها ترشد الطبيب إلى أهم الفحوص المطلوبة للمريض، كذلك الخطط العلاجية المثلى لتعافيه من المرض.

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