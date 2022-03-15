الامارات | إلزامية التعليم الحضوري لطلبة «الخاص» في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزامية التعليم الحضوري لطلبة «الخاص» في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس، إلزامية التعليم الحضوري لطلبة المدارس الخاصة كافة في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أنه بالتعاون مع لجنة الأزمات والطوارئ والكوارث في إمارة الشارقة، تقررت العودة الكاملة للتعليم الحضاري لطلبة المدارس الخاصة بالإمارة، على ضوء استقرار الوضع الصحي إزاء «كوفيد-19»، وارتفاع نسبة المتلقين للقاح في المؤسسات التعليمية.

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