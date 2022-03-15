الامارات | 18 وظيفة شاغرة للمواطنين في 9 جهات برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 وظيفة شاغرة للمواطنين في 9 جهات برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة عن إطلاق معرض رأس الخيمة لتوظيف اليوم الواحد، في مقر كلية التقنية العليا في رأس الخيمة، اليوم، بمشاركة تسع جهات حكومية وخاصة، مشيرة إلى توفير 18 وظيفة لمواطني الدولة في مختلف التخصصات والشهادات الجامعية.

وأوضحت أن معرض توظيف اليوم الواحد سيتضمن إجراء مقابلات فورية مع الباحثين عن عمل، إضافة إلى ورش تدريبية.

ورصدت «الإمارات اليوم»، عبر صفحة الدائرة على برنامج «إنستغرام»، توافر ثلاث وظائف في دائرة النيابة العامة، سكرتير تحقيق، وتستهدف مواطني الدولة في جميع التخصصات الحاصلين على شهادات في الدبلوم أو البكالوريوس، إضافة إلى وظيفة إداري طعون بمؤهل الثانوية العامة، ووظيفة أخصائي سعادة متعاملين في جميع التخصصات بمؤهل علمي في الدبلوم أو البكالوريوس.

وأوضحت الدائرة توفير وظيفة مهندس تدقيق الطاقة والقياس والتحقق لمواطني الدولة لدى دائرة بلدية رأس الخيمة، تخصص هندسة كهربائية وميكانيكية، بشرط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس أو ماجستير في الهندسة، كما أعلنت عن وظيفة أخصائي رهون عقارية، للحاصلين على بكالوريوس تخصص قانون، إضافة إلى توفر وظيفة ضابط مخاطر في تخصص الإدارة، على أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس، ووظيفة ضابط دعم مالي بتخصص محاسبة للحاصلين على شهادة البكالوريوس، ووظيفة ضابط دعم الاكتتاب لدى شركة رأس الخيمة للتأمين في جميع التخصصات بمؤهلي الدبلوم والبكالوريوس.

وأضافت أن من الوظائف المتوافرة في المعرض، وظيفة أمين مخزن بمؤهل دبلوم في جميع التخصصات، ووظيفة مساعد إداري بمؤهل دبلوم لجميع التخصصات لدى مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، مشيرة إلى توافر وظيفة أخصائي تخطيط موارد بشرية لدى دائرة الموارد البشرية بتخصص موارد بشرية أو إدارة أعمال لمواطني الدولة، بشرط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على شهادة في البكالوريوس.

وأشارت إلى توفير وظيفة أخصائي دعم فني لدى هيئة الحكومة الإلكترونية، للحاصلين على بكالوريوس تخصصات تقنية المعلومات وعلوم حاسب آلي وهندسة الحاسب الآلي، ووظيفة أخصائي تخطيط موارد بشرية للحاصلين على بكالوريوس تخصص الموارد البشرية، ووظيفة ضابط جمارك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة لدى دائرة جمارك رأس الخيمة.

وأضافت أن دائرة التنمية الاقتصادية لديها شاغر في وظيفة باحث اقتصادي للحاصلين على لبكالوريوس تخصص الاقتصاد والإحصاء، إضافة إلى وظيفة ضابط قانوني لشهادة البكالوريوس بتخصص القانون لدى شركة رأس الخيمة العقارية.

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