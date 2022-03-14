الامارات | 15 درجة انخفاضاً مفاجئاً في درجات الحرارة حتى السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 درجة انخفاضاً مفاجئاً في درجات الحرارة حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد انخفاضاً مفاجئاً في درجات الحرارة، يراوح من 10 إلى 15 درجة مئوية، اعتباراً من عصر غدٍ الأربعاء، نتيجة تأثيرات كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح شمالية غربية مثيرة للغبار والأتربة، ما تؤدي إلى تحوّل البحر إلى مضطرب وشديد الاضطراب، وذلك حتى نهاية يوم السبت المقبل، لتعود بعدها درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وتفصيلاً، أبلغ المركز الوطني للأرصاد «الإمارات اليوم» بأن الدولة ستتعرّض اعتباراً من بعد ظهر غدٍ الأربعاء، لتأثيرات كتلة هوائية باردة، ناتجة عن منخفض جوي قادم من شمال شبه الجزيرة العربية، تصاحبه رياح شمالية غربية مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض يقارب 15 درجة مئوية من درجات الحرارة المتوقعة، في منطقة الظفرة، فيما تنخفض بنحو 12 درجة مئوية في أبوظبي، ومن 10 إلى 12 درجة مئوية في بقية إمارات الدولة.

وذكر المركز أن الرياح المثيرة للغبار ستتقدّم تدريجياً من المناطق الغربية للدولة في اتجاه الداخل، لتتحوّل معها درجات الحرارة من مرتفعة إلى منخفضة نسبياً عصر الأربعاء، على أن تعم الرياح معظم مناطق الدولة اعتباراً من الخميس المقبل، لتنخفض الحرارة نحو 12 درجة مئوية، فيما يتحوّل البحر إلى مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة حتى الأحد المقبل، موضحاً أن التأثيرات ستبدأ غداً برياح نشطة وقوية، تستمر بمعدلاتها نفسها حتى الجمعة المقبل، فيما تخف تدريجياً اعتباراً السبت، ليصبح الطقس معتدلاً، على أن تعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، اعتباراً من الأحد المقبل.

وحذّر المركز من ارتياد البحر، وممارسة الأنشطة البحرية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الخليج العربي وبحر عمان، نظراً لاضطراب الموج، داعياً قائدي المركبات إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة في الطرق السريعة، نظراً لانخفاض مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً في منطقة الظفرة، وبعض المناطق في أبوظبي.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، فيما تصبح الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر لتكون مثيرة للأتربة ومحمّلة بالغبار، ما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً بعد الظهر، وشديد الاضطراب ليلاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وذكر أن طقس الخميس سيكون مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

وأشار إلى أن طقس الجمعة المقبل سيظل مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، خصوصاً على البحر.

فصل الربيع

أكد المركز الوطني للأرصاد أن فصل الربيع سيبدأ جغرافياً الإثنين المقبل، بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع خلال هذه الفترة.

وذكر أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، وفي بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة، ما يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً على المناطق المكشوفة.

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