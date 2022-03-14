الامارات | مبادلة للرعاية الصحية: أطفال اليوم هم قادة المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة للرعاية الصحية: أطفال اليوم هم قادة المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية حسن جاسم النويس بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: "إن أطفال اليوم هم قادة المستقبل ونحن في مبادلة للرعاية الصحية بوصفنا من المؤسسات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية نولي اهتماماً كبيراً بصحة الأطفال

وعافيتهم وذلك بتوفير عناية طبية متخصصة لهم وفق أعلى المستويات العالمية في مجال طب الأطفال وتوفير أساليب علاجية مبتكرة إلى جانب الاستثمار في الأبحاث والتثقيف الصحي المتعلق بالوقاية من الأمراض واتباع أنماط حياة صحية من قبل الأسر والأطفال

منذ الصغر".

وأضاف: "نهتم بتشجيع الأجيال الجديدة على اختيار مجال الرعاية الصحية لحياتهم المهنية وتعريفهم على الخيارات المختلفة المتاحة لهم في مجال الرعاية الصحية وكإماراتيين سوف نحرص دوماً على تقديم نماذج ملهمة للأطفال ليبدعوا في المستقبل ويسهموا في

تحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة لقطاع الرعاية الصحية في الدولة".

وأوضح النويس: "أطفال اليوم هم نواة المستقبل الواعد وهم حملة راية العطاء والإنجاز الذين سيمضون قدماً بقطاع الرعاية الصحية نحو الأهداف الطموحة التي أرستها قيادتنا الرشيدة".

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