الامارات | جمارك دبي تختتم ورشة عمل حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تختتم ورشة عمل حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت جمارك دبي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة HMRC "حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود" وذلك انطلاقاً من تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في التنافسية العالمية في جميع

القطاعات الحكومية لاسيما القطاع الجمركي.

حضر حفل الختام الذي أقيم في المقر الرئيسي للدائرة المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أحمد محبوب مصبح وعدد من المدراء التنفيذيين ومن جانب السفارة البريطانية حضرت نائبة السفير البريطاني لدى

الدولة صوفيا بريكنل و المدير الإقليمي للجرائم المالية وفرق الهيئة التدريبية من الجمارك البريطانية توماس ستيبلتون .

وهدفت الورشة التي استمرت 3 أيام وشارك فيها 20 موظفاً وموظفة من قطاع التفتيش الجمركي وإدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي إلى تبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات وزيادة الوعي حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب

الضريبي بالإضافة إلى التعرف على طرق التحليل الفعال لوثائق الشحن وتحديد المؤشرات التي تؤدي إلى رصد الأخطاء والانتهاكات.

وسلطت ورشة العمل الضوء على منهجية هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة مع التركيز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها التصدي للجريمة المنظمة وجرائم غسيل الأموال وعمليات التجارة غير المشروعة بالتبغ

حيث استعرضت الهيئة جهودها وسياساتها في تجميع المعلومات الاستخبارية والأدلة وكذلك كيفية تبادل المعلومات من خلال شبكتها العالمية وآلية التعاون مع السلطات الأمنية المختلفة.

وقال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أحمد محبوب مصبح : "لا شك أن الاستفادة من خبرات هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك له مردود إيجابي على زيادة وعي مفتشي الجمارك حول المخاطر

والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الضريبي وعمليات التجارة غير المشروعة" ..مشيراً إلى أن قطاع الجمارك له دور أساسي ورئيسي في دعم مبدأ بناء أفضل اقتصاد في العالم من خلال تبني أفضل الممارسات وتقديم خدمات رائدة ومبتكرة لتسهيل التجارة وحركة

المسافرين والمعززة بآليات وبرامج عمل لمنظومة أمنية فعالة لحماية الاقتصاد والمجتمع وذلك لتحقيق ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكافة محاولات التهريب والسعي الدؤوب لتحقيق التنمية الاقتصادية

الشاملة خلال الخمسة عقود القادمة.

وأكد أن جمارك دبي تعمل على ترسيخ المعرفة لدى كافة الفئات الوظيفية لاسيما كادر التفتيش الجمركي لدورهم الحيوي في حماية المجتمع.

ومن جانبها أكدت صوفيا بريكنل ما حققته جمارك دبي من تميز في العمل الجمركي الاحترافي نتيجة تطوير أنظمتها التقنية ساعدها في إحكام الرقابة على الشحنات وتسريع إجراءات التخليص الجمركي الخاصة بالتجارة المشروعة ..مشيرة إلى أن التعاون مع

جمارك دبي كشريك استراتيجي هام يساهم في تبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن سيساعدهم كثيراً على تحقيق هدف محاربة التجارة غير المشروعة عبر الحدود والتصدي للمنظمات والأفراد المتورطين في تهريب التبغ ومنتجاته ..مشيدة بجهود جمارك

دبي في بناء القدرات البشرية لمفتشيها.

وفي سياق متصل أكد توماس ستيبلتون أن دور قطاع الجمارك مهم وحيوي في دعم التجارة المشروعة عبر حماية الحدود والتصدي للتهديد المتنامي من قبل المنظمات غير المشروعة ..مشيراً إلى امتلاك هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وحدة ارتباط الجرائم

المالية والقائمة بشكل دائم لدى السفارة البريطانية بدبي حيث تعمل بشكل وثيق مع جمارك دبي لاعتراض البضائع غير المشروعة.

وفي ختام الحفل كرم المدير العام لجمارك دبي مسؤولي السفارة البريطانية وفرق العمل القائمين على تنفيذ الورشة مثمناً جهودهم في نقل الخبرات لمفتشي الجمارك.

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