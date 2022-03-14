الامارات | انخفاض كبير في "الحرارة"خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير في "الحرارة"خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ المركز الوطني للأرصاد "الإمارات اليوم" بأن الدولة ستتعرّض اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء المقبل، لتأثيرات كتلة هوائية باردة ناتجة عن منخفض جوي قادم من شمال شبه

الجزيرة العربية يصاحبه رياح شمالية غربية مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض يقارب 15 درجة مئوية من درجات الحرارة المتوقعة، في منطقة الظفرة فيما تنخفض بنحو

12 درجة مئوية في أبوظبي، ومن 10 إلى 12 درجة مئوية في باقي إمارات الدولة.

وتوقّع المركز استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة على الدولة حتى اليوم الأحد المقبل، موضحاً أن التأثيرات ستبدأ غداً برياح نشطة وقوية تستمر بنفس معدلاتها حتى يوم

الجمعة المقبل، فيما تخف تدريجياً اعتباراً السبت ليصبح الطقس معتدلاً، على أن تعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في نفس هذا الوقت من العام، المقبل، اعتباراً من الأحد

المقبل.

وحذّر المركز من ارتياد البحر وممارسة الأنشطة البحرية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الخليج العربي وبحر عمان، نظراً لاضطراب الموج، داعياً قائدي المركبات إلى ضرورة

اتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة في الطرق السريعة نظراً لانخفاض مدى الرؤية الأفقية، وخصوصاً في منطقة الظفرة وبعض المناطق في أبوظبي.

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